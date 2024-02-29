Fenerbahçe, 3-1 kazandı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan rövanş maçında Fenerbahçe, Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. Öte yandan Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 3-2 yenilmişti.

FENERBAHÇE-STUTTGART KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Bojana Drca, Melissa Vargas ve libero Gizem Örge altılısıyla maça başlayan Fenerbahçe, yüzde 64’le hücum ettiği ilk sette 4 blok bir de ace sayısı aldı ve ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sete 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, etkili oyununu sürdürdüğü seti de aynı skorla 25-15 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette 10-16 geriye düşen Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva’nın servis turunda farkı 1 sayıya indirse de (16-17) setin sonunda üstünlüğü ele alamadı ve seti 23-25 geride tamamladı.

Dördüncü set de karşılıklı sayılarla başladı (8-8) Vargas’la 15-11 öne geçen Fenerbahçe, Stysiak ile art arda iki sayı buldu ve skor üstünlüğünü sürdürdü. (20-18) Arina Fedorovtseva ve Kaptan Eda ile farkı 4 sayıya çıkaran Fenerbahçe, seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

FENERBAHÇE'NİN YARI FİNAL RAKİBİ

Öte yandan Fenerbahçe, yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem