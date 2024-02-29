Fenerbahçe, 3-1 kazandı!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Stuttgart'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan rövanş maçında Fenerbahçe, Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. Öte yandan Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 3-2 yenilmişti.
FENERBAHÇE-STUTTGART KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Bojana Drca, Melissa Vargas ve libero Gizem Örge altılısıyla maça başlayan Fenerbahçe, yüzde 64’le hücum ettiği ilk sette 4 blok bir de ace sayısı aldı ve ilk seti 25-15 kazandı.
İkinci sete 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, etkili oyununu sürdürdüğü seti de aynı skorla 25-15 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette 10-16 geriye düşen Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva’nın servis turunda farkı 1 sayıya indirse de (16-17) setin sonunda üstünlüğü ele alamadı ve seti 23-25 geride tamamladı.
Dördüncü set de karşılıklı sayılarla başladı (8-8) Vargas’la 15-11 öne geçen Fenerbahçe, Stysiak ile art arda iki sayı buldu ve skor üstünlüğünü sürdürdü. (20-18) Arina Fedorovtseva ve Kaptan Eda ile farkı 4 sayıya çıkaran Fenerbahçe, seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
FENERBAHÇE'NİN YARI FİNAL RAKİBİ
Öte yandan Fenerbahçe, yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.
Kaynak: Gerçek Gündem