Aziz Yıldırım yeniden sahalara mı dönüyor? Abdullah Kiğılı başkanlık planlarını açıkladı: Biz de görev alacağız!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın döneminde Sarı lacivertli kulüpte yöneticilik yapan iş insanı Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe’deki seçime yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeniden başkanlığa dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Aziz Yıldırım ile ilgili konuşan Kiğılı, Yıldırım’ın tek aday Sadettin Saran olması durumunda fikrini değiştirip başkanlık için yarışabileceğini belirtti.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın aktardığına göre, Abdullah Kiğılı şunları söyledi:

“Birkaç gün önce bir iş insanı ile sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak iki hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı.

‘BAŞKAN 'HAYDİ ARKADAŞLAR' DİYECEK VE BİZ DE GÖREV ALACAĞIZ’

Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."

NE OLMUŞTU?

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, 2024'ün Haziran ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkanlığa aday olmayacağını belirtti.

Saran Medya'nın patronu Sadettin Saran'ın seçimlerde aday olacağı ve Koç'un da Saran'dan böyle bir talebi olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem