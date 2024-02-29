Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig’de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.
Saldırı sonucunda, hakem Halil Umut Meler, bir süre düşündükten sonra hakemliğe devam etme kararı almıştı.
Saldırgan eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın yargılanmasına ise tutuksuz devam ediliyor.
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