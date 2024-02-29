Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Saldırı sonucunda, hakem Halil Umut Meler, bir süre düşündükten sonra hakemliğe devam etme kararı almıştı.

Saldırgan eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın yargılanmasına ise tutuksuz devam ediliyor.

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş Süper Lig derbiler Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü
Son Güncelleme:
İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç
Real Madrid’e Türkiye’den transfer: Yarın başlıyor Real Madrid’e Türkiye’den transfer: Yarın başlıyor
Fenerbahçe'den, Dursun Özbek'e yanıt: Suç duyurusunda bulunuldu Fenerbahçe'den, Dursun Özbek'e yanıt
Emeklilikte yaşamak için en çok tercih edilen 4 şehir belli oldu! Akın akın göç var Emeklilikte yaşamak için en çok tercih edilen 4 şehir belli oldu! Akın akın göç var
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey
Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur! Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı