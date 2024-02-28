Real Madrid’e Türkiye’den transfer: Yarın başlıyor
Real Madrid spor kulübünün resmi kanalı Real Madrid TV, gazeteci Derin Tunaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Türkiyeli futbolcu Arda Güler'in transfer olduğu futbol devi Real Madrid spor kulübünün resmi kanalı Real Madrid TV, Türkiye'den stajyer muhabir transfer etti.
Gazeteci Derin Tunaman, sosyal medya hesabından Real Madrid TV'ye transfer olduğunu duyurdu. Tunaman, paylaşımında "Yarın itibariyle Real Madrid Televizyonu’nda Stajyer Muhabir olarak çalışmaya başlayacağımı duyurmaktan mutluluk duyarım" dedi.
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü mezunu gazeteci Tunaman, Real Madrid TV'de spor muhabirliği yapacak.