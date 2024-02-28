Trabzonspor'dan çeyrek final öncesi 'endişeliyiz' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün RAMS Başakşehir ile yapacakları karşılaşma öncesinde açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan çeyrek final öncesi 'endişeliyiz' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün RAMS Başakşehir ile yapacakları karşılaşma öncesinde "Müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişeliyiz." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişeliyiz. Sevincimizin bir kez daha kursağımızda kalma ihtimali sebebiyle endişeliyiz. Daha önce defalarca yaşanan hakem hataları nedeniyle endişeliyiz. Alın terimizin çalınması sebebiyle endişeliyiz. VAR'ın yok olması sebebiyle endişeliyiz. VAR odasıyla da mücadele edecek olmamızdan dolayı endişeliyiz. Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz."

Kaynak: AA

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