Montella'dan Ankaragücü'ne ziyaret: Belözoğlu forma hediye etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile bir araya gelen Montella, görüşmede takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile fotoğraf çektirdi.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Belözoğlu, ziyaretin anısına Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.

Kaynak: AA