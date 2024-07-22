Jose Mourinho'dan Lugano Maçı Öncesi Kadro İtirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynanacak maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mourinho, kadro yapılanmasından da çok memnun olduğunu ifade etti.

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Jose Mourinho'dan Lugano Maçı Öncesi Kadro İtirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, İsviçre’nin Lugano takımıyla kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynanacak maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mourinho, kadro yapılanmasından da çok memnun olduğunu ifade etti.

'SADECE İSTANBUL'DAKİ MAÇI DÜŞÜNMÜYORUM'

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelme kararımdan çok mutluyum. Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her şey aşama aşama gelişiyor. Takıma son katılan grupla sadece 3 idman yapabildik. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir maç yapmak.

Yarın da kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum.

Sentetik çim ev sahibi takımın kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı mutluyum.

Güzel sözler için rakip teknik direktöre teşekkür ediyorum. Takımını organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu anlamda büyük bir iş başardılar diyebilirim."

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