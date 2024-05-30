Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, İstanbul'a getireceğini söylediği dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri heyecalandıran paylaşımda bulundu.

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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın İstanbul’a getireceğini söylediği Jose Mourinho’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “Yeni maceralar için yeni şeyler” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım - Resim : 1

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