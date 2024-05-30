Bodrum FK tarihinde bir ilk! Süper Lig'e yükseldi

Bodrum FK, Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 yenerek Trendyol 1. Lig play-off finalini kazandı ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevincini yaşadı.

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Bodrum FK tarihinde bir ilk! Süper Lig'e yükseldi

Maçın normal süresi 1-1 berabere bitmiş olsa da, Bodrum FK uzatmalarda gücünü konuşturarak iki gol daha atmayı başardı ve bu sayede Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz Bayrakdar, Celustka, Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un golü ise Dimitrov'dan geldi.

Sakaryaspor'da Rotman, 45. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Bodrum FK'da Tunahan Akpınar, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan men edildi.

KUPASINI ALDI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK kupasını aldı. Yeni Adana Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Bodrum FK'li futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular kupalarını kaldırarak kutlama yaptı.

İLK TEBRİK ÖZEL'DEN GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bodrum FK'yi tebrik ediyor, yeni sezonda nice başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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