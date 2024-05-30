Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması: Takım ismi verdi

Galatasaray'da son 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gündemde.

Şampiyonluk kutlamalarında ayrılığa yorulan açıklamalarda bulunan milli futbolcu için Galatasaray'ın resmi teklifler aldığı öne sürülüyor.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın MLS'ten bir takım ve Real Sociedad'dan teklif aldığı belirtiliyor.

MENAJERİ TEMASLARI DOĞRULADI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

AS'a konuşan menajer William D'Avila söz konusu temasları doğruladı.

D'Avila, "Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nun oyun tarzını seviyor. Onların isteyeceği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Bu arada haberde Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinden en az 10 milyon dolar gelir beklediği vurgulandı.

AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkıp 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.