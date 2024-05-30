Beşiktaş'tan peş peşe önemli hamleler

Beşiktaş, yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'tan peş peşe önemli hamleler

Beşiktaş, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Salih Uçan işe yeniden anlaşma sağlarken, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı guard Jonah Mathews'un sözleşmesini uzattı. Ayrıca Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı da Mısırlı pivot Khaled Walid'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SALİH UÇAN YUVADA KALIYOR

Beşiktaş, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Uçan'ın 1-2 gün içerisinde yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda toplamda 38 karşılaşmaya çıkarken 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

MATHEWS İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı guard Jonah Mathews'un sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki Mathews, bu sezon Beşiktaş'a önemli katkılarda bulunarak takımın en skorer isimlerinden biri olmuştu.

MISIRLI PİVOT WALİD BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı da Mısırlı pivot Khaled Walid'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Walid ile imzalanan sözleşmenin süresi açıklanmadı.

Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları
Beşiktaş, Lucesku'ya resmen talip oldu Beşiktaş, Lucesku'ya resmen talip oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması: Takım ismi verdi Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması: Takım ismi verdi
Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
Acı haberi Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu: Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia AKP'li Metin Külünk'ten TFF Başkanı Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddia
İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi İstanbul'un altında gizemli keşif