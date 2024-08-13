Jose Mourinho: Avrupa Ligi Bizim Seviyemize Daha Uygun

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalarak elendi. Sarı-lacivertli takımın yolculuğu UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Takım olarak her şeyi yaptık. Burada büyük fırsatlar kaçırdık. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti, diğeri ise kazandı. Fransa'da büyük fırsatlar kaçırdık. Bizim için ekonomik olarak bir darbe oldu ama Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Bir iki takımı eleyebilirdik ama finale kadar gidemezdik. Avrupa Ligi'nde ise mükemmel işler yapabiliriz. Şimdi Süper Lig'e konsantre olacağız. UEFA Avrupa Ligi'ne de burada olduğu gibi tutkuyla oynayacağız." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Fred ve Ferdi çok önemli oyuncular. Birinin yokluğu belki ama ikisinin birden yokluğu büyük fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE...'

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben sonuçta bir profesyonelim. Buraya yardım etmeye geldim. Dürüst olmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Asla finale kalamazdık ama Avrupa Ligi'nde 'eğerler' bizden yana olursa muhteşem işler yapabiliriz. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.

'ŞİMDİ HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ'

İstatistikler bazen maçı yansıtmaz. Bugün 2 topumuz direkten döndü, 3 tane rakip kalecinin muazzam kurtarışı oldu. Bunların önemli şeyler ifade ettiğini düşünüyorum. Biz maçı kazanmak için yeterli pozisyonu ürettik. Rakip takım orta sahada kalabalık olup topu tuttular. Livakovic deplasmanda 1 kurtarış yaptı. Burada topa dokunmadı bile. Dünyanın en büyük takımları bile 2 tane önemli oyuncusu olmadığı zaman bunun acısını çekerler. Planlarımızı değiştirdi bu kayıplar. Şimdi hedeflerimize daha doğru ilerleyeceğiz.

'AVRUPA LİGİ BİZİM SEVİYEMİZE DAHA UYGUN'

Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maç sayısını artıran bir durum bu. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz için de aynı şeyler geçerli olur. Umarım onlar da bu maçları oynarlar. Para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun ben de bu hırsı oyuncularıma geçirmek istiyorum."