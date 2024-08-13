Fenerbahçe Uzatmalarda Yıkıldı: Yoluna Avrupa Ligi'nde Devam Edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lille’i konuk etti. İlk maç 2-1 Lille üstünlüğüyle sona ermişti.

120 dakika süren mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Maçın ilk golü 90+1. dakikada Lille oyuncusu Diakite'nin kendi kalesine atmasıyla geldi. Bu golle maç uzatmalara gitti.

109. dakikada Lille forması giyen Aissa Mandi kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı. 118. dakikada Lille'in kadandığı penaltıyı gole çeviren Jonathan David takımına turu getirdi.

Fenerbahçe 9. kez Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemedi.

2008-2009'dan beri Devler Ligi'ne katılmayan Fenerbahçe'nin hasreti 16 seneye çıktı.