VakıfBank'tan Sürpriz Zehra Güneş Kararı

VakıfBank’ta, 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sarı-siyahlı takımda milli takımlarda yer almayan sporcu ve antrenörler bugün sağlık kontrolüne girdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenman 13 Ağustos'ta VakıfBank Spor Saray'ında gerçekleşecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer alan sporcu ve antrenörlerimiz 28 Ağustos'ta takıma dahil olacak. Yeni transferlerden Kendall Kipp ise ABD Milli Takımı kampının ardından 5 Eylül'de takıma katılacak. Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında eylül ayında Türkiye ve İtalya'da iki ayrı özel turnuvaya katılarak hazırlık maçları gerçekleştirilecek.

YENİ KAPTAN ZEHRA GÜNEŞ

Vakıfbank ile 5 sezon geçiren kaptan Gabi'nin ayrılığı sonrası yeni kaptan netleşti. Geçtiğimiz sezon Gabi'nin olmadığı maçta sahaya kaptan olarak çıkan Zehra'nın yeni sezonda bu görevi üstlenecek.