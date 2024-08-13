Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Cevabı

Inter'de forma giyen A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesinde Sky Sports'un sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

'SADECE İŞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Hakan Çalhanoğlu, "Beni tanıyanlar bilir. Fazla konuşmam. Çalışmayı severim. Inter'de kalacağımdan emindim. Transfer dedikoduları çıktı ama hiçbir şey söylemedim. Sadece işimi düşündüm. Sonrasında konuştum ve herkes rahatladı." açıklamasında bulundu.

Serie A'da yeni sezona ve takıma ilişkin tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk güzeldi ama bu yıl takımlar bizi yenmek için daha fazla motive olacak. Çalışıyoruz ve yeni sezona hazırız. Takım arkadaşlarım olmadan kendimi geliştiremem. Onlar benim yapmak istediklerimi anlıyorlar, ben de onları anlıyorum. Bu yüzden oynamak ve her zaman daha kolay." açıklamasını yaptı.

İLK MAÇI 17 AĞUSTOS'TA

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk maçı Genoa ile Inter arasında 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter, yeni sezona deplasmanda başlayacak.