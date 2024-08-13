Fenerbahçe'de Lille Maçı Öncesi Ferdi Kadıoğlu Şoku! Kadroya Alınmadı

Fenerbahçe'nin bu akşam Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maçı öncesi sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu'nun kadroya alınmadığı açıklandı.

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Fenerbahçe'de Lille Maçı Öncesi Ferdi Kadıoğlu Şoku! Kadroya Alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille'i evinde konuk edecek.

Fransa'da oynanan 2-1'lik maçın rövanşında Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

En az 1 farklı galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe, karşılaşmaya saatler kala sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, arka adele gerilemesi sebebiyle Lille maçı kadrosundan çıkarıldı.

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