Beşiktaş'ta Aboubakar Krizi: Ayrılmak İçin Servet İstedi

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Aboubakar ile ilgili kriz devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Aboubakar'a alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti ancak Aboubakar, Beşiktaş'tan 3,1 milyon euroluk alacağının ödenmesi halinde takımdan ayrılacağını iletti.

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Beşiktaş'ta Aboubakar Krizi: Ayrılmak İçin Servet İstedi

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'a alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Kamerunlu golcü, 3.1 milyon euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Vincent Aboubakar, Siyah Beyazlılar için tam bir krize dönüştü.

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'a alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti.

Ajansspor’un haberine göre Kamerunlu golcü, 3.1 milyon Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi.

Beşiktaş yönetiminin ise bu durum karşısında öfkeli olduğu belirtildi.

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