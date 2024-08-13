Süper Lig'de İlk Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:

Antalyaspor - Göztepe

46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.

İşte Antalyaspor - Göztepe maçında VAR hakemiyle orta hakem Zorbay Küçük'ün VAR kayıtları konuşmaları şu şekilde:

VAR hakemi: Zorbay, ikili mücadele esnasında beyaz 12 numara golden önce topu eliyle taşıyor. Sana sahada inceleme öneriyorum.

Zorbay Küçük: Tamam gördüm buradan eline değdiğine eminim.

Zorbay Küçük: 12 numaranın elle oynamasından dolayı golü iptal ediyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=_71Ses4yj0A