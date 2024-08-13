Süper Lig'de İlk Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı. Yalnızca Antalyaspor-Göztepe maçında VAR'a gidilirken, Maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakeminin diyalogunun yer aldığı maç kaydı TFF tarafından paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.
İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:
Antalyaspor - Göztepe
46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.
İşte Antalyaspor - Göztepe maçında VAR hakemiyle orta hakem Zorbay Küçük'ün VAR kayıtları konuşmaları şu şekilde:
VAR hakemi: Zorbay, ikili mücadele esnasında beyaz 12 numara golden önce topu eliyle taşıyor. Sana sahada inceleme öneriyorum.
Zorbay Küçük: Tamam gördüm buradan eline değdiğine eminim.
Zorbay Küçük: 12 numaranın elle oynamasından dolayı golü iptal ediyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=_71Ses4yj0A
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