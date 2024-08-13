Süper Lig'de İlk Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı. Yalnızca Antalyaspor-Göztepe maçında VAR'a gidilirken, Maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakeminin diyalogunun yer aldığı maç kaydı TFF tarafından paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de İlk Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:

Antalyaspor - Göztepe

46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.

İşte Antalyaspor - Göztepe maçında VAR hakemiyle orta hakem Zorbay Küçük'ün VAR kayıtları konuşmaları şu şekilde:

VAR hakemi: Zorbay, ikili mücadele esnasında beyaz 12 numara golden önce topu eliyle taşıyor. Sana sahada inceleme öneriyorum.

Zorbay Küçük: Tamam gördüm buradan eline değdiğine eminim.

Zorbay Küçük: 12 numaranın elle oynamasından dolayı golü iptal ediyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=_71Ses4yj0A

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu VAR Hakem Süper Lig
Son Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Cevabı Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Cevabı
Gören Gözlerine İnanamadı: Bitlis’te Uzaya Bakanların Ağızları Açık Kaldı Gören Gözlerine İnanamadı: Bitlis’te Uzaya Bakanların Ağızları Açık Kaldı
Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu
9 Süper Lig Kulübü PFDK'ye Sevk Edildi 9 Süper Lig Kulübü PFDK'ye Sevk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor
Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu
550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor 550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor