Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kattığı açıkladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Cher Ndour, kiralık olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta görev yapacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.