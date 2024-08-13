Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu

Beşiktaş, PSG'de forma giyen Cher Ndour'u kiralık olarak sezon sonuna kadar transfer ettiğini duyurdu.

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Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kattığı açıkladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Cher Ndour, kiralık olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta görev yapacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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