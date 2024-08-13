Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu
Beşiktaş, PSG'de forma giyen Cher Ndour'u kiralık olarak sezon sonuna kadar transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kattığı açıkladı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Cher Ndour, kiralık olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta görev yapacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Cher Ndour 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/3fjmkt9TZG— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2024
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