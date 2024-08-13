Mauro Icardi'den Sarı-Lacivertliler'i Kızdıracak Paylaşım!
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'e elendi. Fenerbahçe’nin elenmesinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den saı lacivertlileri kızdıran paylaşım geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 2-1'in rövanşında karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin 117. dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı.
ICARDI'DEN PAYLAŞIM
Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkan Sarı-Lacivertliler'in elenmesinin hemen ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den bir paylaşım geldi.
LILLE GÖNDERMESİ
Eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve kendisinin bulunduğu bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini ekleyerek bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.
İşte o paylaşım:
Kaynak: Gerçek Gündem
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