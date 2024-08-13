Mauro Icardi'den Sarı-Lacivertliler'i Kızdıracak Paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 2-1'in rövanşında karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin 117. dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkan Sarı-Lacivertliler'in elenmesinin hemen ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den bir paylaşım geldi.

LILLE GÖNDERMESİ

Eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve kendisinin bulunduğu bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini ekleyerek bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Gerçek Gündem