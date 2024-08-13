Sosyal Medya Yıkılıyor, Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım! Lille'den 'Icardi' Göndermesi

Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürürken İstanbul'u tanıtan görsellerin paylaşıldığı videoda Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını tercih etti. Lille'in bu tercihi sonrası sosyal medya yıkıldı, Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

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Sosyal Medya Yıkılıyor, Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım! Lille'den 'Icardi' Göndermesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Lille cephesinden ardı ardına paylaşımlar gelirken, ilk olarak İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmışlar ve bu paylaşıma "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüşlerdi.

Maça saatler kala yapılan bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından İstanbul'a tanıtan paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı kullanılırken bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal Medya Yıkılıyor, Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım! Lille'den 'Icardi' Göndermesi - Resim : 1

Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına yoğun tepki gösterdi.

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