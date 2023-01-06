İtalyan futbol efsanesi Vialli hayatını kaybetti

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı’yla 59 maçta görev yapmıştı.

Antrenörlük kariyerine Chelsea’de başlayan Gianluca Vialli, sonrasında Watford’u çalıştırmış ve son olaran İtalya Milli Takımı’nda teknik ekipte yer almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem