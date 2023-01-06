İtalyan futbol efsanesi Vialli hayatını kaybetti

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu

Son Güncelleme:
İtalyan futbol efsanesi Vialli hayatını kaybetti

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı’yla 59 maçta görev yapmıştı.

Antrenörlük kariyerine Chelsea’de başlayan Gianluca Vialli, sonrasında Watford’u çalıştırmış ve son olaran İtalya Milli Takımı’nda teknik ekipte yer almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Spor 06 Ocak 2023 13:21
Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor: İşte haftanın programı Spor 06 Ocak 2023 12:45
Dev derbiye günler kaldı Spor 06 Ocak 2023 11:14
Ünlü voleybolcudan üzen haber Spor 06 Ocak 2023 07:11
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!