Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor: İşte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en önemli maçında ise Fenerbahçe ile Galatasaray derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor: İşte haftanın programı

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

7 Ocak Cumartesi

16.00 Hatayspor - Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

Kaynak: İHA

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