Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

Kaynak: Gerçek Gündem

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