İşte Süper Lig'de En Çok Penaltı Kullanan Takımlar!

Süper Lig’de 17. Hafta maçlarının oynanmasıyla devre arasına girildi. İlk yarıda en çok konuşulan unsur yine hakemler oldu. Verilen-verilmeyen penaltılar da gündemden düşmedi.

Hakemler, Süper Lig’de oynanan karşılaşmalarda tam 57 kez beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

RİZE VE KONYA PENALTIDAN GOL ATAMADI

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

ALEYHİNE EN ÇOK PENALTI VERİLENLER

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla TÜMOSAN Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Atakaş Hatayspor oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar Penaltı (lehine) Kaçan (lehine) Penaltı (aleyhine) Kaçan (aleyhine) Reeder Samsunspor 5 3 1 - Adana Demirspor 5 2 2 2 Galatasaray 5 1 6 1 Fenerbahçe 5 - 2 - Beşiktaş 5 - 1 - Trabzonspor 5 - 5 2 Sipay Bodrum FK 4 1 - - RAMS Başakşehir 4 1 1 - Onvo Antalyaspor 3 1 2 - Bellona Kayserispor 2 1 3 - ikas Eyüpspor 2 1 2 - Corendon Alanyaspor 2 - - - Göztepe 2 - 3 - Kasımpaşa 2 - 8 3 Gaziantep FK 2 - 2 1 TÜMOSAN Konyaspor 1 1 7 2 Çaykur Rizespor 1 1 1 - Net Global Sivasspor 1 - 5 - Atakaş Hatayspor 1 - 6 2 Toplam 57 13 57 13

Kaynak: AA