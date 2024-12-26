Süper Lig'de 5 Haftalık Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig'de sezonun ikinci ayrısının ilk 5 haftasının programı belli oldu. İşte fikstüre ilişkin detaylar...

Süper Lig'de 5 Haftalık Maç Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:

18. hafta

3 Ocak Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

19. hafta

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

20. hafta

17 Ocak Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

21. hafta

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

22. hafta

31 Ocak Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Kaynak: AA

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