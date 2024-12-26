Liverpool'un Yıldızı Salah Bir Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Noel ağacı önünde verdiği pozlar ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncu Müslüman hayranları tarafından topa tutulurken, diğer hayranları ise Salah’a destek paylaşımlarıyla destek verdi.

Salah, ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarındna paylaştı. Salah, paylaşımına ‘#MerryChristmas' etiketini de düşmeyi ihmal etmedi. Salah ailesi her Noel’de buna benzer paylaşım yaparken, bu yıl da tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Müslüman kullanıcılar, söz konusu paylaşım nedeniyle "Seni takip etmeyi ve Liverpool’u desteklemeyi bırakıyorum, çünkü Hristiyanların Noel’ini kutluyorsun,” “Beni kaybettin Salah, hoşça kal” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Salah’ın geleneksel hale gelen paylaşımını, Her yıl en çok beklenen Noel paylaşımı. Mutlu Noeller Mo," yorumuyla karşıladı.

LİVERPOOL 8 MAÇ ÜST ÜSTE GALİBİYET ALAMAMIŞTI

Bazı kullanıcılar ise, Salah’ın Noel paylaşımının uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Zira, Salah’ın 2020’de yaptığı Noel paylaşımının ardından, Liverpool 8 maç üst üste galibiyete hasret kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi