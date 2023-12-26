Liverpool'un yıldızı Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı

Liverpool'un yıldızı Salah, yayımladığı Noel mesajında, Gazze'deki katliama dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Liverpool'un yıldızı Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı

Premier Lig devi Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Noel paylaşımında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekti. Salah mesajında “Ne olur onları unutmayın ve acılarına alışmayın” dedi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Salah, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" diye yazdı.

Etiketler
Muhammed Salah Liverpool Gazze
Son Güncelleme:
Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti
Spor İstanbul yüzme yarışları başladı Spor İstanbul yüzme yarışları başladı
Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı
Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!
Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi Araç muayene ücretlerine dev zam!