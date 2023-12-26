Liverpool'un yıldızı Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı

Premier Lig devi Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Noel paylaşımında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekti. Salah mesajında “Ne olur onları unutmayın ve acılarına alışmayın” dedi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Salah, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" diye yazdı.