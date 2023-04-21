İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları belli oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatları belli oldu.

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İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

E-MAİL YOLUYLA BİLDİRİMDE BULUNULACAK

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak.

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları belli oldu - Resim : 1

EN FAZLA İKİ BİLET ALINABİLİYOR

Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması 'UEFA Mobile Tickets' aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 690 Euro

2. Kategori 490 Euro

3. Kategori 180 Euro

4. Kategori 70 Euro

Engelli biletleri ise 70 Euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
UEFA - Şampiyonlar Ligi İstanbul
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