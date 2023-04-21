İşte Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: AA

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