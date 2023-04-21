Üç büyüklerden Ramazan bayramı mesajı!

Ramazan bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Üç büyüklerden Ramazan bayramı mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'nı hüzünlü ve buruk karşıladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederim."

Galatasaray Kulübünün mesajında "Tüm milletimizin ve camiamızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu günler dileriz." denilirken, Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımında ise "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz. Bu anlamlı günde, deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den paylaşılan mesajda ise "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." denildi.

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