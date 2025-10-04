İspanya'da Yer Gök Arda Güler! 'Düşünmek Bile İstemiyorum'

Real Madrid'de bu sezon harikalar yaratan Arda Güler manşetlerden düşmüyor. Villareal karşılaşması öncesinde milli yıldız yine manşetleri süsledi.

Son Güncelleme:
İspanya'da Yer Gök Arda Güler! 'Düşünmek Bile İstemiyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’de sezon başından bu yana ilk 11’in vazgeçilmez ismi olan Arda Güler, İspanya’nın gündeminden düşmüyor.

Milli futbolcu Arda, gösterdiği performans ve Mbappe ile uyumuyla taraftarlarına parmak ısırtırken, İspanya basınından AS, Real Madrid-Villareal maçı öncesinde taraftarların görüşlerine yer verdi. Taraftarlar Arda Güler’i öve öve bitiremedi.

Bir kullanıcı Real Madrid orta sahası için, “Bellingham, iyi durumda olduğunda her zaman Camavinga, Tchouameni ve Arda Güler'le birlikte oynamalı” diye yazdı.

Bir başkası ise, “Arda Güler'in olağanüstü bir futbolcu olduğu, muazzam bir teknik yeteneğe sahip olduğu, sahada hızlı karar verebildiği ve bu sayede herkesten bir saniye önde olduğu zaten belliydi. Barcelona'da tüm forvetlere (Pedri ile birlikte) asist yapabilirdi. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Deco transferi kamuoyuna duyurmada bu kadar beceriksiz olmasaydı gerçekleşebilirdi. Tarih böyle yazılır işte” dedi.

Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena KarıştıBarcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena KarıştıSpor
Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp KavurduArda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp KavurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Takım Arkadaşına Tokat Atmıştı: Caner Erkin ile İlgili Yeni Karar Çıktı Caner Erkin ile İlgili Yeni Karar
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı