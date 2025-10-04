İspanya'da Yer Gök Arda Güler! 'Düşünmek Bile İstemiyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’de sezon başından bu yana ilk 11’in vazgeçilmez ismi olan Arda Güler, İspanya’nın gündeminden düşmüyor.

Milli futbolcu Arda, gösterdiği performans ve Mbappe ile uyumuyla taraftarlarına parmak ısırtırken, İspanya basınından AS, Real Madrid-Villareal maçı öncesinde taraftarların görüşlerine yer verdi. Taraftarlar Arda Güler’i öve öve bitiremedi.

Bir kullanıcı Real Madrid orta sahası için, “Bellingham, iyi durumda olduğunda her zaman Camavinga, Tchouameni ve Arda Güler'le birlikte oynamalı” diye yazdı.

Bir başkası ise, “Arda Güler'in olağanüstü bir futbolcu olduğu, muazzam bir teknik yeteneğe sahip olduğu, sahada hızlı karar verebildiği ve bu sayede herkesten bir saniye önde olduğu zaten belliydi. Barcelona'da tüm forvetlere (Pedri ile birlikte) asist yapabilirdi. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Deco transferi kamuoyuna duyurmada bu kadar beceriksiz olmasaydı gerçekleşebilirdi. Tarih böyle yazılır işte” dedi.

