İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu

Sel felaketinin vurduğu İspanya'da iki maç ertelendi. Valencia-Real Madrid ile Levante-Malaga maçlarının ise ertelenmesi gündeme geldi.

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İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu

Sel felaketinin yaşandığı ve onlarca insanın hayatını kaybettiği İspanya’da 2 maç iptal edildi. Copa del Rey’de Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları ertelendi.

LaLiga’da oynanacak olan Valencia-Real Madrid ile Levante-Malaga maçlarının da ertelenmesi gündeme alındı.

İspanuya’nın Valensiya bölgesinde meydana gelen sel felaketinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

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