İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu
Sel felaketinin vurduğu İspanya'da iki maç ertelendi. Valencia-Real Madrid ile Levante-Malaga maçlarının ise ertelenmesi gündeme geldi.
Sel felaketinin yaşandığı ve onlarca insanın hayatını kaybettiği İspanya’da 2 maç iptal edildi. Copa del Rey’de Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları ertelendi.
LaLiga’da oynanacak olan Valencia-Real Madrid ile Levante-Malaga maçlarının da ertelenmesi gündeme alındı.
İspanuya’nın Valensiya bölgesinde meydana gelen sel felaketinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.
Son Güncelleme: