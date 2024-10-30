İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu

Sel felaketinin yaşandığı ve onlarca insanın hayatını kaybettiği İspanya’da 2 maç iptal edildi. Copa del Rey’de Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları ertelendi.

LaLiga’da oynanacak olan Valencia-Real Madrid ile Levante-Malaga maçlarının da ertelenmesi gündeme alındı.

İspanuya’nın Valensiya bölgesinde meydana gelen sel felaketinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.