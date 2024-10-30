Golünü Attı, Nikah Masasına Koştu

Hatayspor’lu genç futbolcu Selimcan Temel, 1 golle ağları sarstığı maçın ardından soluğu nikah masasında aldı.

Golünü Attı, Nikah Masasına Koştu

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur eleme maçında TFF 3’üncü Lig takımlarından İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu.

Müsabakada İnegölspor ağlarını da sarsan isimlerden biri de İnegöl doğumlu futbolcu Selimcan Temel oldu.

Golünü Attı, Nikah Masasına Koştu - Resim : 1

DUŞUNU ALIP NİKAH DAİRESİNE KOŞTU

Temel, maçın ardından duş alıp, İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi’ne koştu. Temel, sevgilisi Azerbaycan uyruklu Aitach Veliyeva ile dünyaevine girdi.

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Kaynak: DHA

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