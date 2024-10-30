Dünya Yıldızları 2025'te Voleybol Milletler Ligi İçin İstanbul'a Gelecek

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelelerinin Türkiye'de oynanacağı açıklandı. Müsabakaların heyecanının İstanbul'da yaşanacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Dünya Yıldızları 2025'te Voleybol Milletler Ligi İçin İstanbul'a Gelecek

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 18-22 Haziran'da oynanacak ikinci haftasının İstanbul’da oynanacağı açıklandı. 2. Hafta mücadeleleri 18-22 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıklamasında, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" denildi.

Geçen yıl organizasyonun ilk haftası Antalya’da oynanmıştı.

Etiketler
Voleybol
Son Güncelleme:
Kulübüne Rest Çekmişti: Fenerbahçe'de Medina Transferi Suya mı Düşüyor? Fenerbahçe'de Medina Transferi Suya mı Düşüyor?
Volkan Demirel Resmen Süper Lig'de! Volkan Demirel Resmen Süper Lig'de!
Tuvalet Kâğıtlarının Özellikle Beyaz Renk Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış: Duyunca Çok Şaşıracaksınız Tuvalet Kâğıtlarının Özellikle Beyaz Renk Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış: Çok Şaşıracaksınız
Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak