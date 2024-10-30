Dünya Yıldızları 2025'te Voleybol Milletler Ligi İçin İstanbul'a Gelecek
2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelelerinin Türkiye'de oynanacağı açıklandı. Müsabakaların heyecanının İstanbul'da yaşanacağı bildirildi.
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 18-22 Haziran'da oynanacak ikinci haftasının İstanbul’da oynanacağı açıklandı. 2. Hafta mücadeleleri 18-22 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıklamasında, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" denildi.
Geçen yıl organizasyonun ilk haftası Antalya’da oynanmıştı.
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