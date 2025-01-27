İsmail Kartal'ın İlk Maçında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 32 Yaralı
İran takımı Persepolis'e transfer olan İsmail Kartal'ın ilk maçında tribünlerde kavga çıktı. Kavgada 32 kişi yaralandı.
Persepolis'e transfer olan teknik direktör İsmail Kartal'ın, İran'daki ilk maçında tribünler birbirine girdi. Persepolis-Traktör maçında çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı. Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı" dedi.
İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.
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