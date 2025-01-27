İsmail Kartal'ın İlk Maçında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 32 Yaralı

İran takımı Persepolis'e transfer olan İsmail Kartal'ın ilk maçında tribünlerde kavga çıktı. Kavgada 32 kişi yaralandı.

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İsmail Kartal'ın İlk Maçında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 32 Yaralı

Persepolis'e transfer olan teknik direktör İsmail Kartal'ın, İran'daki ilk maçında tribünler birbirine girdi. Persepolis-Traktör maçında çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı. Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı" dedi.

İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.

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