Skandal Büyüyor! Victor Osimhen Resmen Dava Açtı
Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen'in mekan çıkışı bir gazeteciyi darp ettiği iddiası gündemden düşmüyor. İddiayı kesin bir dille reddeden Osimhen, söz konusu gazeteciye dava açtı.
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde bir gazeteciyle yaşadığı olayla magazin gündemine yerleşti. Mekan çıkışı bir muhabirle tartışan futbolcu, o kişiyi darp etmekle suçlandı.
Kimseye şiddet uygulamadığını söyleyerek iddiayı reddeden Osimhen'in şimdi de söz konusu gazeteciye dava açtığı açıklandı. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan radyo programcısı Onokala Onyebuchi (Buchi Laba), X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
MAHKEME BAŞLIYOR
Onyebuchi, paylaşımında “Victor Osimhen, kendisini, darp etmekle suçlayan gazeteciye resmen dava açtı. Dava yarın (bugün) resmen mahkemede başlayacak. Victor’un dediği gibi, eğer ona vurduysa adalet yerine gelecek, eğer yalan söylerse o kişi kanunun gazabına uğrayacak” diye yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi