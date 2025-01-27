Skandal Büyüyor! Victor Osimhen Resmen Dava Açtı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde bir gazeteciyle yaşadığı olayla magazin gündemine yerleşti. Mekan çıkışı bir muhabirle tartışan futbolcu, o kişiyi darp etmekle suçlandı.

Kimseye şiddet uygulamadığını söyleyerek iddiayı reddeden Osimhen'in şimdi de söz konusu gazeteciye dava açtığı açıklandı. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan radyo programcısı Onokala Onyebuchi (Buchi Laba), X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

MAHKEME BAŞLIYOR

Onyebuchi, paylaşımında “Victor Osimhen, kendisini, darp etmekle suçlayan gazeteciye resmen dava açtı. Dava yarın (bugün) resmen mahkemede başlayacak. Victor’un dediği gibi, eğer ona vurduysa adalet yerine gelecek, eğer yalan söylerse o kişi kanunun gazabına uğrayacak” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi