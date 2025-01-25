Muslera Galatasaray Tarihine Geçti

Adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdıran Fernando Muslera, Süper Lig'de 429. maçına çıktı ve rekor kırdı.

Muslera Galatasaray Tarihine Geçti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 429. maçına çıktı ve bu alanda kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.
Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde oynadıkları Konyaspor maçıyla kulüp tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

Galatasaray ile 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, Konyaspor müsabakasına 11'de başladı ve Süper Lig'de 429. maçına çıktı. 38 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geçerek, Galatasaray'ın ligde en çok forma giyen futbolcusu oldu.
Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera'da bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcular, çıkış tünelinde iki gruba ayrılıp, Fernando Muslera'yı bekledi. Muslera da takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde sahaya çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Uruguaylı kaleciye, plaket ve üzerinde 429 numaralı İngilizce 'Legend' yazılı olduğu forma hediye etti. Daha sonra taraftarların isteğini kırmayan Fernando Muslera, 3'lü çektirdi.

Kaynak: İHA

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