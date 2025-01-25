Galatasaray-Konyaspor Maçı 11'leri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın KOnyaspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11’leri belli oldu.
Rams Park!ta 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İlk 11’ler ise şöyle olacak:
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
Kaynak: Haber Merkezi
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