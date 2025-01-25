Galatasaray-Konyaspor Maçı 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın KOnyaspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Galatasaray-Konyaspor Maçı 11'leri Belli Oldu

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11’leri belli oldu.

Rams Park!ta 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlk 11’ler ise şöyle olacak:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar