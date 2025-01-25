Galatasaray Penaltıyla Kazandı
Galatasaray ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç başladı. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı.
Süper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşma başladı.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı.
Karşılaşmada ilk gol sesi geldi. Galatasaray, Victor Osimhen'in 22. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ayhan Ayhan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı.
54. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın kafayla çevirdiği topa penaltı noktası sağında Osimhen’in kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
60. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kaan Ayhan’ın vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Yunus Akgün’ün savunmanın arasında attığı pasta topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda topun altına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Osimhen’in yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.
78. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Sallai’nin içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Osimhen’in topukla vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
Kaynak: Haber Merkezi