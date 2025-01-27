Zaniolo'dan Galatasaraylıları Kızdıracak Mouriho Paylaşımı

Bonservisi Galatasaray’da olan ve bu sezon Atalanta’da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’yu paylaştı.

İtalyan yıldız paylaşımında Mourinho’nun doğum gününü kutladı. İkili Roma’da birlikte çalışmıştı.

Zaniolo’nun Mourinho ile sarıldığı fotoğrafı paylaşması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi