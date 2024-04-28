İki yıl aranın ardından döndüler! Göztepe yeniden Süper Lig'de!

İzmir ekibi, 32. haftada ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvist kaydetti. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göz-Göz, bitime 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

100. YILINDA SÜPER LİG'DE!

İki sezon önce veda ettiği Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren yeniden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, 2025'teki kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig takımı olarak geçirecek.

SÜPER LİG’E İKİNCİ BİLET GÖZTEPE'NİN

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel’deki maçta ikinci yarıda Fıratcan ve Ramon'un ayağından bulduğu gollerle Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Göztepe TFF 1. Lig’de Eyüpspor'un ardından Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu.

Maçın ardından şampiyonluk için yaptırılan özel tişörtlerini giyen futbolcular büyük sevinç yaşıyor. Çiftetelli oynayan futbolcular ve teknik ekip şampiyonluğu tribünle birlikte kutluyor. Soğukkanliğı ve ciddiyeti ile bilinen Teknik Direktör Stoliov da ilk kez sevince ortak oluyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Göz Göz'ün şampiyonluk parolası ile maça çıkarken stadı tamamen dolduran ve maç boyunca takımını destekleyen 20 bin taraftar Medcezir'i söyledi hep bir ağızdan. İstiklal Marşı öncesinde hafta içi yaşamını yitiren Efsane Göztepe kadrosundan Papi Mehmet için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Başlama vuruşu ile birlikte rakip kaleyi ablukaya alan sarı kırmızılılar 5'te Bilal'in ayağından mutlak bir gol kaçırdı, bu oyuncunun plasesi kaleciden döndü. 16'da yine Bilal'in sağdan gelen ortaya kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 19'da Celil'in, 21'de Bilal'in şutları çerçeveyi bulmadı.

29'da Tarkan sakatlandı, yerine giren Fıratcan solbeke, solbekte oynayan Ümit sol stopere geçti, Helinton da defansın merkezine.

33'te Yalçın'ın kullandığı frikikte Ümit'in kafası dışarı çıktı. Stoliov'un sıkıntılı olduğu, oyuncularına sıklıkla ileri komutu verdiği görüldü. 37'de Bilal'in şutu dışarı çıkarken 40'ta Göztepe adına inanılmaz bir gol kaçtı; Dennis'in getirdiği topu Romulo altı pastan üstten dışarı vurdu!

43'te ilk sarı kart konuk ekipten Oğuzhan çıktı. İlk yarı üst üste kornerlerden yararlanamayan Göztepe'nin son vuruşlardaki beceriksizliği ile 0-0 sonuçlandı. Devre biterken Bilal'in Yalçın'a bıraktığı topu kaptan inanılmaz şekilde üstten dışarı vurdu!





Gençlerbirliği ikinci yarıya James-Musa değişikliği ile ilk yarıya oranla daha atak başladı. Göz Göz ise yine üst üste kornerlerden sonuç alamadı. 61'de sarı kart Göztepe'den Ogün'e çıktı.

Gençlerbirliği Melih-Yatabare ve Akabuxe-Buğra değişikliği ile Göztepe kalesinde ikinci yarının ilk 20 dakikasında daha çok gözükmeye başladı fakat forvetlerinin çektiği şutlar kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stoliov'un hamlesi ise 64'te geldi. Ramon, Kubilay ve Doğan oyuna girerken Bilal, Yalçın ve Celil dışarı alındı. Gençlerbirliği'nin 64 ve 67'deki atakları avutla sonuçlandı ve bu dakikadan sonra Göz Göz oyunda yeniden üstünlük kurdu; Romulo'nun 77'deki plasesi dışarı çıktı. Bir dakika sonra gelişen Göztepe atağında sahneye Fıratcan çıktı ve takımını rahatlatan golü sert bir vuruşla kaydederken kaleci bu pozisyonda çaresiz kaldı.

80'de Göztepe'nin beşinci değişikliği geldi, Romulo çıktı Atınç girdi. İkinci yarıya 4 dakika ilave edildi. Uzatmanın başında Kubilay Ramon'a al at dedi, Ramon da affetmedi; 2-0.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha ve tribünler adeta bayram yerine döndü. Göztepe iki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönerken şampiyonluğun mimarı Teknik Direktör Stoliov da futbolcularla birlikte haklı bir sevince ortak oldu. Tribünlerin coşkusu ise görülmeye değerdi.