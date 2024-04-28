Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber: Sezonu kapattı
Beşiktaş maçında sakatlanan Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in sezonu kapattığı açıklandı.
Fenerbahçe, dün ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaştı.
Derbide gülden taraf 2-1 skorla Fenerbahçe oldu.
Maçın ilk yarısında sakatlanan ve yerini Rade Krunic'e bırakan İsmail Yüksek'in sağlık durumundaki son durum belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktarımına göre, İsmail Yüksek 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bilek sakatlığı yaşayan Yüksek'in sezonu kapattığı bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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