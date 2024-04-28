Amedspor şampiyon: TFF 1. Lig'e çıkacak

Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı grupta bitime 1 hafta kala Somaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

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Amedspor şampiyon: TFF 1. Lig'e çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, bu hafta Somaspor'un konuğu oldu.

Amedspor, Soma deplasmanından 3 puanı tek golle aldı ve bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.

Kırmızı yeşilli ekip, gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Diyarbakır ekibi, son hafta kendi sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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