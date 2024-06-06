Icardi'den Galatasaray taraftarını korkutan hamle!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medyadan yaptığı hamleyle taraftarını korku yaşattı.

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Icardi'den Galatasaray taraftarını korkutan hamle!

Süper Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da Mauro Icardi’den taraftarını korkutan bir hareket geldi.

Icardi sosyal medya hesabında yaptığı hamleyle akıllara "Galatasaray'dan ayrılıyor mu? sorusunu düşürdü.

Erden Timur’un Galatasaray’daki görevinden istifa etmesiyle yaşadığı üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla belli eden Icardi, bu kez Sosyal medya profilinde uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı.

Icardi’nin hamlesi Galatasaray yönetimine bir tepki olarak algılandı.

ERDEN TİMUR’UN VEDASIYLA YIKILDI

Kendisini Türkiye getiren isimlerin başında yer alan Erden Timur’un takımdaki görevlerinden istifa etmesinin ardından profil fotoğrafını siyah beyaz yapan Arjantinli yıldız, sosyal medyadan yazdığı mesajda "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" demişti.

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