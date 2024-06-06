TFF'den Türkiye için EURO 2024'e özel site

EURO 2024'e katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı için TFF, özel bir site yaptırdı.

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TFF'den Türkiye için EURO 2024'e özel site

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) özel internet sitesi hazırladı.

EURO 2024 boyunca A Milli Takım'a dair tüm gelişmelerin kolaylıkla takip edilebileceği turnuva için özel olarak hazırlanan sayfada, A Milli Takım'ın kadro bilgileri, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan stadyumların ve turnuvada görev yapacak olan hakemlerin detayları, A Milli Takım'ın turnuva fikstürü ve puan cetveli, turnuva takvimi, A Milli Takım'ın grubunda yer alan rakiplerin incelemeleri, turnuvanın enleri ve eleme grubundan itibaren A Milli Takım'ın EURO 2024 yolculuğu gibi pek çok konuda detaylı içerikler bulunuyor.

Ayrıca A Milli Takım'la ilgili EURO 2024 özelindeki tüm haberlerin yanı sıra özel röportaj ve quiz videoları da EURO 2024 sayfasında yer alıyor. Turnuva boyunca Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarının videolarının da ekleneceği sayfada A Milli Takım'ın tarihçesi, en fazla forma giyen ve en fazla gol atan futbolcuları ile geçmiş teknik direktörleri hakkında detaylar da bulunuyor.

Kullanıcılar, EURO 2024'e özel hazırlanan siteye, https://www.tff.org/default.aspx?pageID=1643 adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: İHA

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