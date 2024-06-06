Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe Ebrar Karakurt'u mu alıyor?

Beşiktaş tarafı olan ve geçmişte Fenerbahçe taraftarı ile ciddi gerginlikler yaşayan Ebrar Karakurt, Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor?

HaberTürk’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferiyle ilgili ciddi bir çıkış yaptı.

Ali Koç, Ebrar Karakurt’un transferiyle ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

"Dedim. Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu. Rusya'da rekorlar kırdı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik, orada konusu açılmıştı. Dünya çapında bir takım olacaksınız ve biz oraya yakınız. En iyi Türkleri almak gerekir. Ebrar da en iyi Türklerden biri."

Koç ayrıca “Ebrar Karakurt’a ‘seneye sözleşme uzatma seni alacağız.’ dedim” ifadelerini kullandı.