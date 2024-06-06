Galatasaray'a da çare olamamıştı: Igor Tudor'un kariyerindeki kötü gidişat devam ediyor

Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'dan ayrıldı.

Bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör Tudor'un, 18 Mart'ta başlayan Lazio kariyeri bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın istifa ettiği belirtti.

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden başkent ekibi, Serie A'yı ise 7. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA