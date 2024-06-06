Arda Güler'e yeni talip

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e başka bir İspanyol ekibi talip oldu.

Arda Güler'e yeni talip

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e başka bir İspanyol ekibinin talip olduğu aktarıldı. Öte yandan Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili kararının netlik kazandığı kaydedildi.

AS'ın haberine göre; La Liga ekibi Getafe, Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgilenmeye başladı. Getafe Başkanı Angel Torres'in Arda Güler'i kiralık olarak takımda görmek istediği belirtildi.

Angel Torres'in Real Madrid ile kiralanabilecek oyuncular konusunda görüşme sağladığı kaydedildi. Arda Güler'in listenin başında olduğu vurgulandı. Mason Greenwood'un takımdan ayrılmasının ardından Getafe'nin hedefinin Arda Güler olduğu belirtildi.

Getafe'nin Arda Güler'i renklerine bağlaması halinde 19 yaşındaki on numaranın etrafında bir ekip oluşturmayı planladığı ifade edildi.

19 yaşındaki on numara için Getafe'nin dışında başka taliplerin de bulunduğu kaydedildi. Arda Güler'e İspanya'dan Las Palmas, Mallorca, Real Sociedad ve Sevilla'nın ilgi duyduğu aktarıldı. Arda Güler'e İtalya'dan Milan ve Almanya'dan RB Leipzig'in de talip olduğu vurgulandı.

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