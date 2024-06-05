Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a peş peşe yanıtlar: Saçma sapan...

Fenerbahçe'de yapılacak olan seçimlerde başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'de Ersin Düzen'in konuğu oldu.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt veren Acun Ilıcalı, önümüzdeki sezonda yapmayı planladıkları transferlere, yeni teknik direktör Jose Mourinho'ya ve çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ACUN ILICALI'DAN TARAFTARA TRANSFER MÜJDESİ

Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz

Fenerbahçe’ye çok iyi isimler gelecek. Jose Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor.

Jose Mourinho, takımımızın hızını artırmak istiyor. Takımı yavaş buluyor. 'Avrupa'da başarı istiyorsak bu takımı hızlandırmamız lazım' dedi.

AZİZ YILDIRIM'A YANIT VERDİ

Seçime 5 gün kalmış, saçma sapan iftiralar atıyor. Beni bıraktı şimdi başkana yöneldi. Fenerbahçe’ye iftira atıyor. İrfan Can iftirası var. Fenerbahçe’yi ihbar ediyor. Şikayet ediyor. Taraftar bunu affetmez!

"DOMİNİK PASAPORTUNUN BİR ESPRİSİ YOK"

Aziz Yıldırım, Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok.

600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım. Ali Koç’un ilk dönemindeki teknik direktör seçimlerinde bazı hatalar oldu. 2 veya 3 teknik direktör seçiminde bence hata vardı.

"AZİZ YILDIRIM'IN BIRAKTIĞI FENERBAHÇE BU"

Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu… Bu bir gerçek!

MERT HAKAN YANDAŞ KALACAK MI?

Mert Hakan kalacak diye düşünüyorum. Başkanımız başta olmak üzere Mert Hakan için pozitif düşünülüyor.

STADYUM İLE İLGİLİ PROJE SORUSUNA YANIT VERDİ

Ali Koç'un ağzından hayalleri değil olacak olanları duyarsınız. Şu an bir çalışma yapılıyor ama başkanımız hayal satmak istemiyor